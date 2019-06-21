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21 червня 2019, пʼятниця, 17:15 27
Фінанси 2019-06-21T20:15:03+03:00
Українські Новини
Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився

Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 26,17 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,28-26,30 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,23-26,25 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,16-26,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,59% з 27,72 UAH/USD до 26,17 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

19 червня гривня на міжбанку знову зміцнилася. Раніше НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу.

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