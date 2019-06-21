Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 15 коп. до 26,17 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,28-26,30 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,23-26,25 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,16-26,19 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,59% з 27,72 UAH\/USD до 26,17 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\n19 червня гривня на міжбанку знову зміцнилася. Раніше НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу.