Гривна на межбанке снова укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 26,36 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,31-26,34 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,28-26,32 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,35-26,38 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,9% с 27,72 UAH\/USD до 26,36 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке.\r\nРанее, в начале июня, Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.