Гривна на межбанке снова укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 26,36 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,31-26,34 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,28-26,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,35-26,38 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,9% с 27,72 UAH/USD до 26,36 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке.

Ранее, в начале июня, Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.