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20 июня 2019, четверг, 06:00 445
Экономика 2019-06-20T06:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд

НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд

Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 июня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3315,3000
100 долларов США 2633,4256
100 швейцарских франков 2640,7302
1000 иен 242,9237
10 российских рублей 4,1161
100 евро 2951,2801

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке снова укрепилась.

Ранее НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала.

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