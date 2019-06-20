НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 июня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3315,3000\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2633,4256\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2640,7302\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n242,9237\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1161\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2951,2801\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке снова укрепилась.\r\nРанее НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала.