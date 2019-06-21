Перед вихідними НБУ знизив курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-23 червня, на 4,16% до 26,3759 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3345,0960\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2637,5876\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2676,6472\r\n\r\n\r\n1000 єн\r\n245,0349\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1610\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2982,3203\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер, 20 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 червня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 1,58 коп. до 26,2141 UAH\/USD.\r\nТим часом інфляція у травні перевищила прогноз Національного банку. У травні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% - у квітні).\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.