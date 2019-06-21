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21 червня 2019, пʼятниця, 06:30 15
Фінанси 2019-06-21T10:00:03+03:00
Українські Новини
Перед вихідними НБУ знизив курс гривні

Перед вихідними НБУ знизив курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-23 червня, на 4,16% до 26,3759 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3345,0960
100 доларів США 2637,5876
100 швейцарських франків 2676,6472
1000 єн 245,0349
10 російських рублів 4,1610
100 євро 2982,3203

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 20 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 червня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,58 коп. до 26,2141 UAH/USD.

Тим часом інфляція у травні перевищила прогноз Національного банку. У травні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% - у квітні).

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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