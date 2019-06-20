Евро в киевских обменниках резко подскочил после падения

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 26,2141 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 11,23 коп. до 29,3594 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,66 коп. до 29,8456 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,2141 26,5134 29,3594 29,8456 3,62 4,23 Максимальный 26,3300 27,0000 29,5500 30,0500 4,02 5,00 Минимальный 26,0000 26,4000 29,0000 29,5500 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд.

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