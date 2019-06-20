Евро в киевских обменниках резко подскочил после падения

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH\/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 26,2141 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 11,23 коп. до 29,3594 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 5,66 коп. до 29,8456 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,2141\r\n26,5134\r\n29,3594\r\n29,8456\r\n3,62\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3300\r\n27,0000\r\n29,5500\r\n30,0500\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,4000\r\n29,0000\r\n29,5500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд.\r\nРанее покупка российского рубля в среду понизилась на 7 копеек.\r\nТем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.