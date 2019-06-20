Газета "Вісті" вважає, що через закон про мову можливі серйозні соціальні конфлікти

Газета "Вісті" вважає можливими соціальні конфлікти через закон про функціонування української мови.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор "Вісті мас медіа" Оксана Омельченко.

"На жаль, цей закон якраз має каральний характер. У газеті "Вісті" ми писали статтю про те, як подібний закон працює в Латвії. Саме він, схоже, став прообразом для нашого. Там мовним інспекторам допомагають добровольці, які "стукають" на тих, хто говорить не латиською мовою, а порушників штрафують. Але від серйозних конфліктів рятує те, що в Латвії політичний градус не настільки високий. На інспекторів малюють шаржі, над ними жартують. У нас же, як прогнозують ті ж латиші, можливі дуже сильні конфлікти", - сказала вона.

Омельченко зазначила, що оцінює норми закону про функціонування української мови для друкованих ЗМІ дуже неоднозначно, як і інші заборони, а також штрафи, які вводяться цим законом.

Вона вважає, що єдиною державною мовою має бути українська – нею повинні говорити чиновники і нею повинен вестися документообіг.

За її словами, стимулювати українізацію – це правильно, але методи батога і заборон ніколи не приводили ні до чого хорошого.

Як повідомляли Українські Новини, шеф-редактор житомирської газети "Ехо" вважає закон про українську мову дискримінаційним.

Також шеф-редактор житомирської газети "Ехо" не бачить майбутнього для видання через "мовний закон".