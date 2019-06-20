підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 12:04 12
ЗМІ 2019-06-20T15:15:03+03:00
Українські Новини
Газета "Вісті" вважає, що через закон про мову можливі серйозні соціальні конфлікти

Газета "Вісті" вважає, що через закон про мову можливі серйозні соціальні конфлікти

Газета "Вісті" вважає можливими соціальні конфлікти через закон про функціонування української мови.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор "Вісті мас медіа" Оксана Омельченко.

"На жаль, цей закон якраз має каральний характер. У газеті "Вісті" ми писали статтю про те, як подібний закон працює в Латвії. Саме він, схоже, став прообразом для нашого. Там мовним інспекторам допомагають добровольці, які "стукають" на тих, хто говорить не латиською мовою, а порушників штрафують. Але від серйозних конфліктів рятує те, що в Латвії політичний градус не настільки високий. На інспекторів малюють шаржі, над ними жартують. У нас же, як прогнозують ті ж латиші, можливі дуже сильні конфлікти", - сказала вона.

Омельченко зазначила, що оцінює норми закону про функціонування української мови для друкованих ЗМІ дуже неоднозначно, як і інші заборони, а також штрафи, які вводяться цим законом.

Вона вважає, що єдиною державною мовою має бути українська – нею повинні говорити чиновники і нею повинен вестися документообіг.

За її словами, стимулювати українізацію – це правильно, але методи батога і заборон ніколи не приводили ні до чого хорошого.

Як повідомляли Українські Новини, шеф-редактор житомирської газети "Ехо" вважає закон про українську мову дискримінаційним.

Також шеф-редактор житомирської газети "Ехо" не бачить майбутнього для видання через "мовний закон".

Більше новин про: Закон про українську мову Закон про мову Вісті

Архів
Новини
НАБУ провело обшуки у квартирі голови НКРЕКП, - Корольчук 15:10
АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту 14:54
Зеленський скасував указ про використання спецсигналів на службових автомобілях 14:52
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень 14:29
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok