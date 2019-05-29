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29 мая 2019, среда, 19:41 68
СМИ 2019-05-29T19:54:25+03:00
Українські Новини
Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" считает закон об украинском языке дискриминационным

Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" считает закон об украинском языке дискриминационным

Владимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua
Владимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua

Шеф-редактор житомирской областной общественно-деловой газеты "Эхо" Владимир Яцкевич, комментируя закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", заявил, что "для успешных продаж украиноязычных газет в Житомире придется выселить всех русскоязычных житомирян, а их места заполнить украиноговорящими".

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

"Для успешных продаж украиноязычных газет в Житомире придется выселить всех русскоязычных житомирян, а их места заполнить украиноговорящими. Только так, другого выхода нет... (Смеется) Потребитель ждет свой продукт, навязывать его силой бесполезно. Поэтому нет никакой разницы, какая длительность переходного подготовительного периода. За 2 года (до 2022 года) житомиряне не станут поголовно украиноговорящими", - сказал Яцкевич.

Он считает принятый языковой закон дискриминационным и уверен, что таковым его признает и "Венецианская комиссия".

"Кроме того, почему русскоязычные читатели должны быть лишены возможности читать газеты на родном языке? Это безумие какое-то! Роли не играет, на каком языке будет выходить газета - она может быть и русскоязычной, и с патриотическим содержанием, защищающая интересы Украины, а может быть украиноязычной, но при этом антиукраинской направленности", - добавил шеф-редактор.

Он также призвал прессу консолидироваться на базе Национального союза журналистов для защиты своих прав, а также рассчитывает на помощь Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" не видит будущего для издания из-за "языкового закона".

Также главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина считает, что издание русскоязычными газетами параллельного украиноязычного тиража сделает их нерентабельными.

Больше новостей о: Газеты Владимир Яцкевич Житомирская областная газета "Эхо" Закон об украинском языке

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