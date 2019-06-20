Євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 червня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 1,58 коп. до 26,2141 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 11,23 коп. до 29,3594 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 5,66 коп. до 29,8456 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2141\r\n26,5134\r\n29,3594\r\n29,8456\r\n3,62\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3300\r\n27,0000\r\n29,5500\r\n30,0500\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4000\r\n29,0000\r\n29,5500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль.\r\nРаніше купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок.\r\nТим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.