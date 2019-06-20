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20 червня 2019, четвер, 10:22 23
Економіка 2019-06-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння

Євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння

Євро в обмінниках подорожчав. Фото: finance.bigmir.net
Євро в обмінниках подорожчав. Фото: finance.bigmir.net

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 червня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,58 коп. до 26,2141 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 11,23 коп. до 29,3594 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,66 коп. до 29,8456 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2141 26,5134 29,3594 29,8456 3,62 4,23
Максимальний 26,3300 27,0000 29,5500 30,0500 4,02 5,00
Мінімальний 26,0000 26,4000 29,0000 29,5500 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль.

Раніше купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок.

Тим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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