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20 червня 2019, четвер, 09:50 29
Фінанси 2019-06-20T11:30:48+03:00
Українські Новини
ЄБРР вирішив виділити €40 млн на поновлювану енергетику України

ЄБРР вирішив виділити €40 млн на поновлювану енергетику України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив виділити 40 млн євро Державному експортно-імпортному банку на кредитування поновлюваної енергетики.

Про це Українським Новинам повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

ЄБРР організовує синдикований кредит Укрексімбанку в розмірі 80 млн євро для підтримки приватних інвестицій у поновлювану енергію та енергоефективність в Україні.

Сам ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро в рамках цього проекту.

100% акцій ПАТ "Укрексімбанк" знаходяться у державній власності.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР заявляв, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна. Також  ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн.

Тим часом Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019, а ДТЕК ввів в експлуатацію найбільшу в Україні Нікопольську СЕС потужністю 246 МВт.

Тим часом у Вінниці відкрили завод з виробництва сонячних панелей для промислових СЕС, а Україна і Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд.

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