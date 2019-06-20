ЄБРР вирішив виділити €40 млн на поновлювану енергетику України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив виділити 40 млн євро Державному експортно-імпортному банку на кредитування поновлюваної енергетики.\r\nПро це Українським Новинам повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.\r\nЄБРР організовує синдикований кредит Укрексімбанку в розмірі 80 млн євро для підтримки приватних інвестицій у поновлювану енергію та енергоефективність в Україні.\r\nСам ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро в рамках цього проекту.\r\n100% акцій ПАТ "Укрексімбанк" знаходяться у державній власності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄБРР заявляв, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна. Також ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн.\r\nТим часом Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019, а ДТЕК ввів в експлуатацію найбільшу в Україні Нікопольську СЕС потужністю 246 МВт.\r\nТим часом у Вінниці відкрили завод з виробництва сонячних панелей для промислових СЕС, а Україна і Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд.