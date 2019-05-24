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24 мая 2019, пятница, 14:58 182
Экономика 2019-05-24T15:00:04+03:00
Українські Новини
Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует введение 2,5 ГВт объектов ВИЭ в 2019

Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует введение 2,5 ГВт объектов ВИЭ в 2019

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует введение 2-2,5 ГВт в эксплуатацию генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019 году.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор по развитию ассоциации Елена Колтык.

"На данный момент в 2019 году было введено 861 МВт мощностей, до конца года мы прогнозируем 2-2,5 ГВт мощностей за год", - сказала она.

Колтык отметила, что такой рост введения мощностей связан с высоким "зеленым тарифом", с тем, что технология подешевела и что большинство инвесторов стремится сдать свои проекты ВИЭ до начала "зеленых аукционов".

"Теоретически, искать "врага" в ситуации с "зеленым тарифом" 15 евроцентов неправильно, никто не мог предвидеть, что Китай закроет субсидирование ВИЭ в своей стране и китайские солнечные панели пойдут по безумно низкой цене на мировой рынок. Это снижение цены недолго продержится, так как скоро запасы будут распроданы, и цена выровняется", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, Европейский Союз и международные доноры призывают страну запустить "зеленые" аукционы.

Также Ахметову строят сверхприбыльную схему "зеленых" тарифов с миллиардными доходами на десятилетия.

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