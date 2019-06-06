подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 09:03 193
Финансы 2019-06-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
ЕБРР решил выделить Укргазбанку $40 млн

ЕБРР решил выделить Укргазбанку $40 млн

Европейский банк реконструкции и развития решил выделить Укргазбанку 40 млн долларов в рамках программы содействия торговле

Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Эта линия, которая является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком, имеет цель: 1) поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также 2) способствовать развитию сегмента торгового финансирования, как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики", – написал он.

Данная транзакция позволит Укргазбанку расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам и расширить линейку продуктов торгового финансирования.

Программа содействия торговле, запущенная ЕБРР в 1999 году, направлена на развитие внешней торговли со странами, в которых банк ведет свою инвестиционную деятельность, включая Украину, а также торговли внутри этих стран.

В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая политические и коммерческие платежные риски по международным торговым сделкам, осуществляемым банками в регионе, в котором он ведет свою инвестиционную деятельность.

94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Как сообщали Українські Новини, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.

ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономический сектор Украины в 2 раза до 1 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Больше новостей о: ЕБРР Укргазбанк Кредитная линия торговое финансирование

Архив
Новости
ГБР вызвала на допрос пресс-секретаря Порошенко "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты", - Портнов 12:12
В день журналиста НСЖУ просит Зеленского перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова 12:09
Очередной детдом семейного типа в Святошинском районе получил автомобиль, - Виктория Муха 12:00
Рубль в киевских обменниках начал дешеветь 11:40
Гройсман объяснил почему государство возлагает спецобязательства (ПСО) на государственные энергокомпании 11:30
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети 08:27
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности 18:11
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok