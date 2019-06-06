ЕБРР решил выделить Укргазбанку $40 млн

Европейский банк реконструкции и развития решил выделить Укргазбанку 40 млн долларов в рамках программы содействия торговле

Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Эта линия, которая является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком, имеет цель: 1) поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также 2) способствовать развитию сегмента торгового финансирования, как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики", – написал он.

Данная транзакция позволит Укргазбанку расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам и расширить линейку продуктов торгового финансирования.

Программа содействия торговле, запущенная ЕБРР в 1999 году, направлена на развитие внешней торговли со странами, в которых банк ведет свою инвестиционную деятельность, включая Украину, а также торговли внутри этих стран.

В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая политические и коммерческие платежные риски по международным торговым сделкам, осуществляемым банками в регионе, в котором он ведет свою инвестиционную деятельность.

94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Как сообщали Українські Новини, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%.

ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономический сектор Украины в 2 раза до 1 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 2018 годом.