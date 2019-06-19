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19 червня 2019, середа, 17:05 34
Зовнішня політика 2019-06-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив чотирьох представників України в ТКГ

Зеленський призначив чотирьох представників України в ТКГ

МЗС Білорусі. Фото: @BelarusMID
МЗС Білорусі. Фото: @BelarusMID

Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Бондаря, Ігоря Веремія, Валерію Лутковську і Олександра Моцика представниками України в підгрупах тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія).

Про це йдеться в указі №414 від 19 червня, передають Українські Новини.

В підгрупу з питань безпеки призначений Бондар - заступник командувача Операції Об'єднаних сил.

Підгрупу з соціально-економічних питань буде представляти Веремій - колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі.

В підгрупу з гуманітарних питань призначено Лутковську - колишню уповноважену Верховної Ради з прав людини.

Підгрупу з політичних питань представлятиме Моцик - дипломат, екс-заступник міністра закордонних справ.

Як повідомляли Українськi Новини, українську частину ТКГ на переговорах в Мінську очолив Леонід Кучма.

Заява Леоніда Кучми на засіданні в Мінську "не відкривати вогонь у відповідь" викликала шквал критики.

Пізніше ГПУ відкрила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради і перешкоджання ЗСУ через заяви Зеленського і Кучми.

Більше новин про: ТКГ Мінські угоди Володимир Зеленський мінські переговори Ігор Веремій Богдан Бондар Валерія Лутковська Олександр Моцик

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