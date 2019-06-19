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19 червня 2019, середа, 16:05 23
Економіка 2019-06-19T19:45:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях

"Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях

Ігор Насалик
Ігор Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє, що національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не надає міністерству інформацію про ситуацію у оператора гозатранспортної системи компанії "Укртрансгаз" ті інших своїх компаніях.

Про це він повідомив у відповідь на запитання Українських Новин про ситуацію з дефіцитом коштів у оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

"Міністерство енергетики для того, що б отримати хоч якусь інформацію від "Нафтогазу", дає запит через Кабінет Міністрів. Вони не дають нам ніякої інформації", - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Насалик.

За його словами, компанія в структурі національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є збитковою, тоді як вона потенційно прибуткова.

"Тут, напевно, інші органи повинні давати оцінку, не міністерство", - підкреслив Насалик.

Шлях виходу з ситуації, що склалася, міністр бачить у поділі оператора газотранспортної системи, добувної компанії і оператора на ринку в окремі структури.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" заявив, що дефіцит коштів може призвести до банкрутства компанії.

"Нафтогаз" виплатив 500 млн доларів боргів, незважаючи на критичну ситуацію в оператора газотранспортної системи.

Тим часом АМКУ розглядає справа про монопольне становище "Укртрансгазу".

 

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