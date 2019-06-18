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18 июня 2019, вторник, 14:46 68
Экономика 2019-06-18T14:46:28+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" погасил $500 млн внешних долгов, несмотря на чрезвычайную ситуацию с закупками газа в "Укртрансгазе

"Нефтегаз" погасил $500 млн внешних долгов, несмотря на чрезвычайную ситуацию с закупками газа в "Укртрансгазе"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" погасила 500 млн долга под гарантии Кабинета Министров и Всемирного банка, несмотря на заявление "Укртрансгаза" о чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Нефтегаз" завершил выплаты по кредитным соглашениям на 500 млн долларов, полученными под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии Украины", - сказано в нем.

Также председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев добавил, что с 2014 года "Нефтегаз" своевременно и в полном объеме осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму около 3,2 млрд долларов, в свою очередь кредитный портфель "Нефтегаза" с 2014 года сократился в 6,6 раз.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в 2019 году "Нефтегаз" планирует закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) на 3 млрд куб. м газа больше, чем в 2018 году.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк считает критически важным проведение процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) "Нефтегаза".

30 ноября 2016 года Кабмин предоставил Всемирному банку государственную гарантию под обязательства "Нефтегаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка) кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.

НАК "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

А "Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку газа, несмотря на острый кризис с дефицитом технологического газа.

Тем временем узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу.

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