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22 мая 2019, среда, 14:35 986
Экономика 2019-05-22T14:37:14+03:00
Українські Новини
АМКУ рассматривает дело о монопольном положении "Укртрансгаза"

АМКУ рассматривает дело о монопольном положении "Укртрансгаза"

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления оператором газотранспортной системы компанией "Укртрансгаз" монопольным положением при закупке газа для предоставления услуг балансирования у Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом говорится в письме председателя АМКУ Юрия Терентьева, текстом которого располагают Українські Новини.

В нем отмечается, что на протяжении 2017-2018 годов "Укртрансгаз" покупал газ преимущественно у "Нефтегаза", в том числе по переговорным процедурам и на открытых торгах, по цене выше, чем цена газа на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Кроме того, средневзвешенная стоимость реализации газа "Нефтегаза" для "Укртрансгаза" является выше, чем средневзвешенная стоимость реализации продукции промышленным потребителям и оптовым покупателям.

"Закупка "Укртрансгазом" газа по ценам, которые выше цены, по которой "Нефтегаз" продает газ промышленным потребителям и оптовым покупателям, а также выше цены на "Украинской энергетической бирже", приводит к повышению базовой цены на газ, который используется для предоставления "Укртрансгазом" услуг балансирования субъектам хозяйствования, которые являются заказчиками услуг транспортировки газа на рынке, что приводит к повышению цены на газ для конечного потребителя", - говорится в письме.

В письме отмечается, что действия "Укртрансгаза" и "Нефтегаза" имеют признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки газа путем совершения действий, которые привели или могут привести к ограничению конкуренции.

"Учитывая изложенное, председатель АМКУ постановил: начать рассмотрение дела по признакам совершения субъектами хозяйствования "Укртрангаз" и "Нефтегаз" нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и начать сбор и анализ доказательств в деле Департамента расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - подытожено в письме.

Как сообщали Українські Новини, в марте "Нефтегаз" назначил нового врио президента "Укртрансгаза".

Ранее в январе "Нефтегаз" взыскал со своей "дочки" 5,2 млрд гривен долг по контракту поставки газа.

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