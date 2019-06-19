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19 червня 2019, середа, 15:33 15
Судова влада 2019-06-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
Українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного у катастрофі MH17

Українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного у катастрофі MH17

Українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного в причетності до краху літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах, передають Українські Новини.

"Ми спробуємо заарештувати цю людину", - сказав він.

Луценко також додав, що Україна виконає вирок суду щодо підозрюваного.

Міжнародна слідча група висунула підозру 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки", один з яких - громадянин України: Сергій Харченко (позивний "Кріт") - співробітник "розвідки" "ДНР".

Як повідомляли Українські Новини, 9 березня 2020 суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Міжнародна слідча група не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію підозрюваних і просить їх допитати.

Також були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного екс-міністра оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігоря Гиркіна (Стрєлкова) з Аксьоновим.

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