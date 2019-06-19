Українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного у катастрофі MH17

Українські правоохоронці мають намір заарештувати підозрюваного в причетності до краху літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\nПро це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах, передають Українські Новини.\r\n"Ми спробуємо заарештувати цю людину", - сказав він.\r\nЛуценко також додав, що Україна виконає вирок суду щодо підозрюваного.\r\nМіжнародна слідча група висунула підозру 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки", один з яких - громадянин України: Сергій Харченко (позивний "Кріт") - співробітник "розвідки" "ДНР".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 березня 2020 суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\nМіжнародна слідча група не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію підозрюваних і просить їх допитати.\r\nТакож були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного екс-міністра оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігоря Гиркіна (Стрєлкова) з Аксьоновим.