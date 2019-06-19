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19 червня 2019, середа, 12:38 37
Силові структури 2019-06-19T14:31:24+03:00
Українські Новини
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука

Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука

Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

Служба безпеки України проводить обшуки у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука у справі про вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це в соціальній мережі Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передають Українські Новини.

"Сьогодні слідчі СБУ дійсно проводять низку обшуків у Херсонській області, в тому числі у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Слідчі дії відбуваються в межах розслідування справи про замовне вбивство Катерини Гандзюк", - повідомила вона.

За рішенням слідчого до завершення розслідування деталі справи розголошуватися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, Покровський районний суд Дніпропетровської засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство Гандзюк.

Раніше підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна заочно заарештували. 2 травня підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

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