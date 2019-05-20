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20 мая 2019, понедельник, 18:05 102
Судебная власть 2019-05-20T18:06:44+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован

Подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован

Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook
Катерина Гандзюк. Фото: Катерина Гандзюк/Facebook

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней.

После вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины.

После этого Левин будет объявлен в международный розыск Интерпола.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Также в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.

Также по делу Гандзюк в суд передали обвинительный акт в отношении 5 человек.

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