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02 мая 2019, четверг, 20:12 126
Судебная власть 2019-07-15T04:08:43+03:00
Українські Новини
Подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест

Подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест

Суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет.

Об этом в социальной сети Facebook написал адвокат стороны потерпевших Маси Найем, передают Українськi Новини.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - сообщил Найем.

Также адвокат выразил подозрения, что дело "пытаются похоронить".

Как сообщали Українськi Новини, нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания, им грозит по 10 лет тюрьмы.

Тем временем, Генпрокуратура намерена расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Гандзюк.

Ранее подозреваемый в организации убийства Гандзюк вышел под залог.

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