Подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест

\r\nСуд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал адвокат стороны потерпевших Маси Найем, передают Українськi Новини.\r\n"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - сообщил Найем.\r\nТакже адвокат выразил подозрения, что дело "пытаются похоронить".\r\nКак сообщали Українськi Новини, нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания, им грозит по 10 лет тюрьмы.\r\nТем временем, Генпрокуратура намерена расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Гандзюк.\r\nРанее подозреваемый в организации убийства Гандзюк вышел под залог.\r\n