Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пішов у відпустку і відпочиває у Греції, хоча заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький "повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його бачили в Греції на одному з курортів", - сказав він.

Зі слів співрозмовника, директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments.

Співрозмовник не повідомив, як довго Ситник перебуває у відпустці.

Прес-служба НАБУ не підтвердила Українським Новинам, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.

Источниик повідомив, що до виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде.

Також ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.