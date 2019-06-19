підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 червня 2019, середа, 11:17 55
Судова влада 2019-06-19T11:24:10+03:00
Українські Новини
Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці

Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці

Артем Ситник.
Артем Ситник.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пішов у відпустку і відпочиває у Греції, хоча заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький "повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його бачили в Греції на одному з курортів", - сказав він.

Зі слів співрозмовника, директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments.

Співрозмовник не повідомив, як довго Ситник перебуває у відпустці.

Прес-служба НАБУ не підтвердила Українським Новинам, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.

Источниик повідомив, що до виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде.

Також ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.

Більше новин про: НАБУ Артем Ситник відпустка чиновників

Архів
Новини
Українська газова труба під загрозою - потрібно терміново підписати прямий контракт з РФ на постачання газу, - Бойко 12:05
Перенесення енергоринку на 1 рік суперечить позиції міжнародних партнерів України, - експерт 11:55
"Роттердам+" закінчився, - Герус 11:39
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці 11:17
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok