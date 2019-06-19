Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пішов у відпустку і відпочиває у Греції, хоча заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заявив, що Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький "повинні показати результат за 3 місяці, інакше будуть зроблені висновки".\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Його бачили в Греції на одному з курортів", - сказав він.\r\nЗі слів співрозмовника, директор НАБУ відпочиває в готелі Karidi beach apartments.\r\nСпіврозмовник не повідомив, як довго Ситник перебуває у відпустці.\r\nПрес-служба НАБУ не підтвердила Українським Новинам, що Ситник знаходиться в Греції, проте повідомила, що він дійсно перебуває у відпустці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.\r\nИсточниик повідомив, що до виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде.\r\nТакож ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.