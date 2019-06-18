До выборов громких задержаний НАБУ и САП не будет, - источник

Громких задержаний с участием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до выборов Верховной Рады не будет.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Нет, не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.\r\nПри этом, по его словам, НАБУ и САП планово продолжают реализацию своих наработок.\r\nТакже он сообщил, что до выборов не будут вносится представления о снятии с действующих депутатов Рады неприкосновенности.\r\n"В этом тоже нет смысла, поскольку никто не проголосует. Все ждут выборов", - добавил собеседник.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев.\r\nЗеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров.\r\nЗамглавы Администрации Рябошапка ранее заявил, Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\n