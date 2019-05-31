Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев

Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП. Фото: пресс-служба АП

Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП. Фото: пресс-служба АП

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на эффективный результат расследования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) резонансных коррупционных дел в течение 3 месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и главой САП Назаром Холодницким, передают Українськi Новини.

Целью встречи, согласно сообщению, было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

"Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность. Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - говорится в сообщении.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее эксперт команды Зеленского Руслан Рябошапка, который был назначен заместителем председателя Администрации Президента по вопросам антикоррупционной политики, заявил, что Зеленский допускает смену руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом он отметил, что Сытнику и Холодницкому дадут шанс продемонстрировать свою работу.