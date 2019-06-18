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18 червня 2019, вівторок, 20:00 16
Події 2019-06-18T22:15:01+03:00
Українські Новини
"Біопарк" з рідкісними дикими тваринами масштабно палахкотів в Одесі

"Біопарк" з рідкісними дикими тваринами масштабно палахкотів в Одесі

У той час, як у ДСНС попередили про надзвичайно високу ймовірність пожеж по Україні, у вівторок, 18 червня, в Одесі горіла територія "Біопарку" на вул. Тираспольське шосе, 22Ж. Тварини не постраждали.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області, передають Українські Новини.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:45.

"Біопарк".

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загорання даху одноповерхової нежитлової будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 16:01 і о 16:18 її ліквідували на площі 50 кв. м.

Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалось 4 одиниці пожежнорятувальної техніки та 18 осіб особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляє "Пушкінська" з посиланням на директора "Біопарку" Дмитра Александрова, в одному з вольєрів, який був на реконструкції, перекладали дах, і підрядна організація, мабуть, допустила помилку. Наразі причини займання з'ясовують.

За його словами, згоріло метрів 20 руберойду, відвідувачів евакуювали з території. Зараз парк працює в звичайному режимі, на кілька годин його закривали, щоб переконатися, що небезпеки немає.

Згідно з інформацією на сайті "Біопарку", в ньому міститься рідкісний бенгальський білий тигр, полярний вовк, кенгуру Валлабі, африканський лев, амурський тигр та безліч інших видів тварин.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.

Крім того, ДСНС локалізувала пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.

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