"Біопарк" з рідкісними дикими тваринами масштабно палахкотів в Одесі

У той час, як у ДСНС попередили про надзвичайно високу ймовірність пожеж по Україні, у вівторок, 18 червня, в Одесі горіла територія "Біопарку" на вул. Тираспольське шосе, 22Ж. Тварини не постраждали.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:45.\r\n"Біопарк".\r\nПо прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загорання даху одноповерхової нежитлової будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 16:01 і о 16:18 її ліквідували на площі 50 кв. м.\r\nЗагиблих і постраждалих немає.\r\n\r\nДо ліквідації пожежі залучалось 4 одиниці пожежнорятувальної техніки та 18 осіб особового складу. Причина пожежі встановлюється.\r\nЯк повідомляє "Пушкінська" з посиланням на директора "Біопарку" Дмитра Александрова, в одному з вольєрів, який був на реконструкції, перекладали дах, і підрядна організація, мабуть, допустила помилку. Наразі причини займання з'ясовують.\r\nЗа його словами, згоріло метрів 20 руберойду, відвідувачів евакуювали з території. Зараз парк працює в звичайному режимі, на кілька годин його закривали, щоб переконатися, що небезпеки немає.\r\nЗгідно з інформацією на сайті "Біопарку", в ньому міститься рідкісний бенгальський білий тигр, полярний вовк, кенгуру Валлабі, африканський лев, амурський тигр та безліч інших видів тварин.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.\r\nКрім того, ДСНС локалізувала пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.