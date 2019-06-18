Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС

На этой неделе с 18 по 23 июня в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 18-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что по Киеву и Киевской области 18-23 июня также чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщали Українські Новини, ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Чернобыле.

Также завтра, 19 июня, грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели, а синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине.

Тем временем воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение.