Пожар на птицефабрике под Киевом локализировали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализировала пожар на птицефабрике "Ясенсвит" в Василькове Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.\r\n"4 июня в 11:37 в г. Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади", - сказано в сообщении.\r\nПо оперативным данным, на данный момент площадь пожара в цеху составляет 15 тыс. кв. м.\r\nВ 13:50 пожар был локализован.\r\nГосЧС сообщает, что жертв и пострадавших нет.\r\nК тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники чрезвычайной службы.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2016 5 тыс. кур погибли в результате пожара на птицефабрике в Запорожской области.\r\nВ 2013 году на китайской китайской птицефабрике из-за пожара погибли 112 человек. Кроме того, на птицефабрике в Тернопольской области погибли 17 тыс. птиц.