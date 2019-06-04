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04 июня 2019, вторник, 15:23 46
Происшествия 2019-06-04T15:24:53+03:00
Українські Новини
Пожар на птицефабрике под Киевом локализировали

Пожар на птицефабрике под Киевом локализировали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализировала пожар на птицефабрике "Ясенсвит" в Василькове Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"4 июня в 11:37 в г. Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, на данный момент площадь пожара в цеху составляет 15 тыс. кв. м.

В 13:50 пожар был локализован.

ГосЧС сообщает, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники чрезвычайной службы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 5 тыс. кур погибли в результате пожара на птицефабрике в Запорожской области.

В 2013 году на китайской китайской птицефабрике из-за пожара погибли 112 человек. Кроме того, на птицефабрике в Тернопольской области погибли 17 тыс. птиц.

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