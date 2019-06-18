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18 червня 2019, вівторок, 18:08 12
Фінанси 2019-06-18T19:45:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп. у вівторок зміцнився на 6 коп. до 26,38 UAH/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.


За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,43-26,46 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,36-26,39 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,37-26,40 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,83% з 27,72 UAH/USD до 26,38 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Нагадаємо, раніше експерт фондового ринку спрогнозував стабільним курс гривні в 2019 році.

Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилась, а після вихідних НБУ знизив курс офіційної валюти на 0,48 копійок.

Після Троїцьких вихідних долар і євро подешевшали

На минулому тижні НБУ купував валюту лише на міжбанку, було куплено 135,1 мільйонів доларів. 
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