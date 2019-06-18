Курс гривні на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп. у вівторок зміцнився на 6 коп. до 26,38 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,43-26,46 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,36-26,39 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,37-26,40 UAH\/USD.У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,83% з 27,72 UAH\/USD до 26,38 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Нагадаємо, раніше експерт фондового ринку спрогнозував стабільним курс гривні в 2019 році. Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилась, а після вихідних НБУ знизив курс офіційної валюти на 0,48 копійок.Після Троїцьких вихідних долар і євро подешевшали. На минулому тижні НБУ купував валюту лише на міжбанку, було куплено 135,1 мільйонів доларів.