Перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как в четверг сохранился на неизменном уровне, в пятницу укрепился на 4 коп. до 26,44 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,42-26,45 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,36-26,39 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,43-26,47 UAH\/USD.\r\nВ пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,62% с 27,72 UAH\/USD до 26,44 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.\r\nТем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.