Перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как в четверг сохранился на неизменном уровне, в пятницу укрепился на 4 коп. до 26,44 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,42-26,45 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,36-26,39 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,43-26,47 UAH/USD.

В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,62% с 27,72 UAH/USD до 26,44 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.