Сьогодні знаменитий "Чорнобиль" покажуть в Україні: де дивитися

Серіал "Чорнобиль" від HBO, який став найбільш рейтинговим телевізійним серіалом у рейтингу IMDb, покажуть сьогодні, 18 червня о 20:45 на телеканалі "1+1".

Міні-серіал на 5 серій розповідає історію техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, як і чому сталася аварія, показує людей, які жертвували собою задля того, щоб запобігти страшній катастрофі. Робота над фільмом тривала 2 роки, а творці ставили за мету показати саме героїчних людей, які рятували Європу від трагедії.



Творцем і сценаристом "Чорнобиля" виступив Крейг Мазін, а режисером - Йохан Ренк. Ролі виконали Джаред Харріс ("Шерлок Холмс: Гра тіней"), Стеллан Скарсгорд ("Нестерпна легкість буття"), Емілі Уотсон ("Анна Кареніна"), Пол Ріттер ("Квант милосердя") та інші. 18 червня вийдуть 1-2 серії, 19 червня - 3-4 серії, і 20 червня вийде заключна 5 серія.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум у Зону відчуження.



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