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13 июня 2019, четверг, 22:00 73
Мир 2019-06-13T22:00:53+03:00
Українські Новини
Сериал "Чернобыль" предлагают запретить в России "за клевету"

Сериал "Чернобыль" предлагают запретить в России "за клевету"

Постер сериала
Постер сериала "Чернобыль". Фото: Википедия

Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к мини-сериалу HBO "Чернобыль", также в партии выступают за возбуждение в отношении создателей сериала уголовного дела о клевете, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Коммунистов России".

"Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету", - заявил глава исполкома партии Сергей Малинкович, уточнив, что соответствующие обращения направлены в Роскомнадзор и МВД.

В партии полагают, что в американском сериале "Чернобыль" "подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO".

"Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей", - считает Малинкович.

При этом он признал, что хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности. Вместе с тем "мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе являют собой пример абсолютной лжи", уверен глава исполкома.

Раньше Українські Новини собрали список семи лучших фильмов о Чернобыльской трагедии.

Тем временем сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов".

Также сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

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