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06 июня 2019, четверг, 20:05 13
Шоу-бизнес 2019-06-06T20:05:02+03:00
Українські Новини
"Чернобыль": семь фильмов о большой трагедии человечества

"Чернобыль": семь фильмов о большой трагедии человечества

Трагедия на Чернобыле изменила все. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
Трагедия на Чернобыле изменила все. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

3 июня вышла на экран заключительная серия американского сериала "Чернобыль", основанного на реальных событиях, который мигом всколыхнул общественность на предмет реалистичности и исторической сути. Українські Новини собрали топ кинопродуктов об одной из величайших трагедий человечества.

Любителям исторической правды и ради желания узнать ход событий "из первых уст" рекомендуется обратить внимание на документальные фильмы, особенно те, что появились в первые годы после события. Это "Колокол Чернобыля" 1987 год, "Чернобыль: Последнее предупреждение" и "Чернобыль: внутри саркофага". Все эти фильмы собрали показания очевидцев, которые пережили не просто взрыв на ЧАЭС, а свою личную катастрофу.

Для тех, кто предпочитает художественные фильмы, следует посмотреть "Аврора" и "Земля Забвения". Оба показывают изменения в частной жизни после произошедшей аварии на примере обычного человека.

Первый рассказывают историю девочки из детдома на Припяти, которую отправляют в Америку для дорогостоящей операции. Только она может спасти жизнь ребенка после облучения. Там она встречает своего кумира в балетном мире - и эта встреча переворачивает жизни обоих. В главных ролях снялись Настя Зюркалова и Дмитрий Харатьян.

Второй изображает жизнь обычной пары и как она пережила первые сутки после трагедии - самые страшные в их жизни. В главных ролях снялись Ольга Куриленко и Никита Емшанов.

Также довольно неоднозначный взгляд на исторические события подает картина "В субботу". Главный герой является одним из "избранных", которым стало известно о взрыве раньше других. В течении одного дня ему необходимо принять решение: подчиниться "режиму тишины" и не сеять панику или вместе со своими близкими бежать из города. Фильм получил гран-при "Золотой Ирис" и Кинолюбительский Приз Джеймсона на кинофестивале в Брюсселе.

И замыкает наш топ фильм про взрыв на ЧАЭС фильм "Запретная зона", который повествует о группе путешественников-экстремалов, которые решают посетить город Припять.

Напомним, поток туристов в зону отчуждения ЧАЭС вырос.

Тем временем, сериал "Чернобыль" возглавил список сериалов всех времен.

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