Зеленський закликає прихильників зняття санкцій з Росії відвідати Донбас і Крим

Президент Володимир Зеленський закликає прихильників зняття санкцій з Росії відвідати окупований Донбас і анексований Крим.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, передають Українські Новини.

"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю відвідати Донбас і переконатися скільки нещастя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився в реальний військовий табір", - сказав він.

Зеленський назвав санкції єдиним мирним інструментом, здатним принести мир.

"Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини про скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Користуючись моментом, хочу звернутися зараз до них. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили допомогти нам. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті, і він повинен бути пройдений до кінця", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що в ході зустрічі з Меркель обговорив питання досягнення миру на Донбасі, звільнення полонених військових моряків та інших незаконно утримуваних у російських тюрмах українців.

Крім того, Зеленський і Меркель обговорили співробітництво України та Німеччини в ООН та інших міжнародних організаціях, а також питання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, українських реформ та інвестиційного клімату.

"Я попросив пані Меркель про підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський анонсував, що зустріч у "нормандському форматі" пройде у липні.

Раніше Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі.

У Путіна вже відповіли на заяву Зеленського про перші слова російському Президенту.