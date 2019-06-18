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18 червня 2019, вівторок, 15:24 28
Зовнішня політика 2019-06-18T16:20:34+03:00
Українські Новини
Зустріч у "нормандському форматі" заплановано на липень, - Зеленський

Зустріч у "нормандському форматі" заплановано на липень, - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: АП
Володимир Зеленський. Фото: АП

Зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) заплановано на липень.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передають Українські Новини.

"Обговорювалося, щоб робити це (зустріч у "нормандському форматі") після парламентських виборів в Україні. Я і вчора у Франції про це говорив із паном Президентом Макроном. Але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася негайно. Тому запланована перша робоча зустріч вже в липні", - сказав він.

При цьому він не уточнив, чи пройде запланована зустріч на рівні лідерів країн "нормандського формату", чи ж це буде зустріч нижчого рівня для підготовки засідання глав держав.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк прогнозував зустріч в нормандському форматі" в середині липня. Україна і Франція готують зустріч у "нормандському форматі".

Раніше Зеленський відповів Путіну, що готовий зустрічатися в "нормандському форматі" і що буде перезавантажувати мінський процес.

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