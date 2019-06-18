У відповідь на заяву Зеленського Пєсков заявив, що Путін завжди починає з правильних фраз

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента України Зеленського з приводу початку діалогу між Росією та Україною. Про це передає Інтерфакс-Росія.

Представник Кремля помітив, що по Криму обговорювати сторонам вже нічого. Так він прокоментував обрані президентом Зеленським теми для розмови з президентом Росії, зазначивши, що Володимир Путін завжди починає спілкування з правильних фраз.

"Що стосується Донбасу, то, напевно, це треба говорити не Путіну, а треба говорити жителям Донбасу", - констатував Пісків.

Раніше у вівторок президент Зеленський заявив, що його спілкування з президентом Росії могло б початися з фрази: "Донбас і Крим - це Україна". Він підкреслив, що сподівається на повернення півострова під контроль Києва. На його думку, санкційне тиск на Росію необхідно посилити.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня мінський процес був перезапущений. Україна вважає, що засідання вперше пройшло конструктивно.

Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі.

Тим часом Україна і Франція готують зустріч в нормандському форматі.