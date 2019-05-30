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30 мая 2019, четверг, 23:20 88
Политика 2019-05-30T23:20:37+03:00
Українські Новини
Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля

Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля

Нормандский формат. Фото: news.tut.by
Нормандский формат. Фото: news.tut.by

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) в середине июля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы будем продолжать активный диалог и готовиться ко встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля - это план", - сказал он.

Также, по его словам, персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время, однако отказался называть какие-либо фамилии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Также Данилюк рассказал, что будет рассматривать СНБО на заседании 31 мая.

Тем временем, Президент Владимир Зеленский обсудил в министрами иностранных дел Франции и Германии шаги для активизации переговоров относительно Донбасса.

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