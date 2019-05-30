Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) в середине июля.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Мы будем продолжать активный диалог и готовиться ко встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля - это план", - сказал он.\r\nТакже, по его словам, персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время, однако отказался называть какие-либо фамилии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.\r\nТакже Данилюк рассказал, что будет рассматривать СНБО на заседании 31 мая.\r\nТем временем, Президент Владимир Зеленский обсудил в министрами иностранных дел Франции и Германии шаги для активизации переговоров относительно Донбасса.