Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) в середине июля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы будем продолжать активный диалог и готовиться ко встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля - это план", - сказал он.

Также, по его словам, персональный состав "минских групп" будет изменен в ближайшее время, однако отказался называть какие-либо фамилии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

Также Данилюк рассказал, что будет рассматривать СНБО на заседании 31 мая.

Тем временем, Президент Владимир Зеленский обсудил в министрами иностранных дел Франции и Германии шаги для активизации переговоров относительно Донбасса.