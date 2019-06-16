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16 червня 2019, неділя, 13:09 28
Життя 2019-06-16T15:30:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків

Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків

Діти українських військових записали зворушливе відеопривітання з Днем батька.

Відео опубліковано на сторінці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Діти військовослужбовців розповіли, що вони пишаються і дуже люблять своїх батьків, які їх захищають.

Зазначимо, сьогодні, 16 червня, День батька на національному рівні в Україні відзначається вперше.

Раніше в Україні святкували День батька в низці регіонів України за ініціативою громадськості, зокрема в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій областях.

Головною метою святкування Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька у виховному процесі дітей.

Як повідомляли Українські Новини, починаючи з 2019 року День батька в Україні буде святкуватися кожну третю неділю червня. Саме цей день встановлений указом Президента№274/2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.

У травні Україні також відсвяткували День Матері.

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