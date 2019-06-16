Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків

Діти українських військових записали зворушливе відеопривітання з Днем батька.\r\nВідео опубліковано на сторінці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ в соціальній мережі Facebook.\r\nДіти військовослужбовців розповіли, що вони пишаються і дуже люблять своїх батьків, які їх захищають.\r\nЗазначимо, сьогодні, 16 червня, День батька на національному рівні в Україні відзначається вперше.\r\nРаніше в Україні святкували День батька в низці регіонів України за ініціативою громадськості, зокрема в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій областях.\r\nГоловною метою святкування Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька у виховному процесі дітей.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, починаючи з 2019 року День батька в Україні буде святкуватися кожну третю неділю червня. Саме цей день встановлений указом Президента№274\/2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.\r\nУ травні Україні також відсвяткували День Матері.