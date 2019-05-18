Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня

Президент Петр Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на соответствующий указ №274/2019 от 18 мая, передают Українські Новини.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении праздника - Дня отца", - говорится в сообщении.

В указе отмечается, что День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Как сообщали Українські Новини, в Украине начнут официально отмечать День отца: история и дата праздника.

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