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18 мая 2019, суббота, 19:37 11
Президент 2019-05-18T19:37:23+03:00
Українські Новини
Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня

Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня

Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

Президент Петр Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на соответствующий указ №274/2019 от 18 мая, передают Українські Новини.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении праздника - Дня отца", - говорится в сообщении.

В указе отмечается, что День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Как сообщали Українські Новини, в Украине начнут официально отмечать День отца: история и дата праздника.

Ранее в Украине отпраздновали День Матери.

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