Президент Петр Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на соответствующий указ №274\/2019 от 18 мая, передают Українські Новини.\r\n"Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об учреждении праздника - Дня отца", - говорится в сообщении.\r\nВ указе отмечается, что День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине начнут официально отмечать День отца: история и дата праздника.\r\nРанее в Украине отпраздновали День Матери.