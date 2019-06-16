Сегодня в Украине впервые отмечается день отца - Google подготовил веселый дудл

Сегодня в Украине впервые отмечается День отца.\r\nВ честь праздника Google подготовил специальный дудл с селезнем и маленькими утятами.\r\nТретье воскресенье июня - именно в этот день установлен указом Президента №274\/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.\r\nГлавной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей\r\nВ проекте указа Кабмина отмечалось, что День отца учреждается с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.\r\nВ пояснительной записке к проекту отмечалось, что День отца становится международным праздником, его отмечают в странах Европы и США.\r\nРанее в Украине День отца праздновали в ряде регионов Украины по инициативе общественности, в частности в Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой областях.\r\n\r\n\r\nДень отца. Скриншот Google \r\nКак сообщали Українські Новини, начиная с 2019 года каждое третье воскресенье июня в Украине будет праздноваться День отца.\r\nРанее в Украине отпраздновали День Матери.