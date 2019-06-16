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16 июня 2019, воскресенье, 10:03 54
Жизнь 2019-06-16T10:11:40+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине впервые отмечается день отца - Google подготовил веселый дудл

Сегодня в Украине впервые отмечается день отца - Google подготовил веселый дудл

День отца. Скриншот Google
День отца. Скриншот Google

Сегодня в Украине впервые отмечается День отца.

В честь праздника Google подготовил специальный дудл с селезнем и маленькими утятами.

Третье воскресенье июня - именно в этот день установлен указом Президента №274/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.

Главной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей

В проекте указа Кабмина отмечалось, что День отца учреждается с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что День отца становится международным праздником, его отмечают в странах Европы и США.

Ранее в Украине День отца праздновали в ряде регионов Украины по инициативе общественности, в частности в Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой областях.

День отца. Скриншот Google День отца. Скриншот Google

Как сообщали Українські Новини, начиная с 2019 года каждое третье воскресенье июня в Украине будет праздноваться День отца.

Ранее в Украине отпраздновали День Матери.

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