В Украине начнут официально отмечать День отца: история и дата праздника

Начиная с 2019 года каждое третье воскресенье июня в Украине будет праздноваться День отца.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики политики, передают Українські Новини.

"8 мая 2019 Кабинетом Министров Украины принято Указ Президента Украины "О Дне отца", согласно которому в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться День отца", - сказано в сообщении.

Отмечается, что реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

День отца - это ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах, однако в Украине до 2019 года он официальным не был.

История праздника началась в Америке. В 1909 году женщина по имени Сонора Смарт подумала о том, что ее отец воспитывал пятерых детей помимо нее одной, когда умерла ее мама. Сонора хотела, чтобы ее отец знал, что он для нее особенный и она его очень любит и ценит. После этого она обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, в честь всех отцов мира. Ее поддержали и собирались устроить праздник 5 июня – в день рождения ее отца, однако времени на подготовку не хватило и праздник перенесли на 19 июня. Со временем праздник стал популярным и в других штатах, а после и в других странах. В 1966 году праздник был объявлен президентом Америки Линдоном Джонсоном общенациональным. Была установлена единая дата для торжеств в честь всех отцов – каждое третье воскресение июня.

Теперь же праздник введен официально почти во всех европейских странах.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Киеве отпраздновали День Отца, а в 2015 ​в День отца дети Порошенко поздравили его на трех языках.

Тем временем в Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре.