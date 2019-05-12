Сегодня День матери: происхождение и традиции праздника

Сегодня, 12 мая, отмечается международный День матери. В праздник выражаются теплые чувства и все недосказанные слова благодарности к мамам, трепетно растивших своих детей. В народах почтение матери присутствовало всегда, однако сам официальный праздник существует чуть больше 100 лет. Об истории и сути дня расскажут Українські Новини.

День почтения материнства упоминается еще в 17 ст. в Британии под названием "Материнское воскресенье". Однако современному официально признанному празднику насчитывается больше 100 лет.

История его становления началась с 1907 года в американском штате Вирджиния, когда Анна Джарвис, столкнувшаяся с преждевременной смертью матери, выдвинула идею установить день почтения для всех мам и обратилась с запросом о введении праздника в государственные органы.

В 1910 году штат Вирджиния официально признал и установил День матери. Со временем праздник начал распространяться и уже через 4 года был признан всей страной. Также быстро он вышел и за пределы Соединенных Штатов. Не обошла его стороной Украина.

В Украине почтение матери всегда имело место в народной культуре. При этом материнская самоотверженная и жертвенная любовь была одной из литературных тем – например, выдающаяся поэма Тараса Шевченко "Наймичка".

День матери всецело посвящен женщинам-матерям. Это день, когда нужно выразить поздравления и благодарность любимой маме за колоссальное терпение и силы, поддержку и любовь, а также пролитые слезы и переживания.

На праздник принято вручать подарки. Это может быть букет цветов, любимые конфеты или нечто более значительное. Стоит порадовать маму прогулкой, праздничными угощениями или самым простым, но наиболее ценным для нее – заботой и вниманием. При этом приятным бонусом всегда будут семейные объятия.

Поздравляют мам как дети, так и взрослые, посещая и проводя время вместе. Если такой возможности нет, то обязательно стоит поздравить теплыми словами во время звонка.

Как сообщали Українські Новини, в День матери в Украине температура поднимется до +24.

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