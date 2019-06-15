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15 червня 2019, субота, 23:04 19
Суспільство 2019-06-15T23:19:24+03:00
Українські Новини
Не потрібно боятися протягів в спеку і можна сидіти на холодному, - Супрун

Не потрібно боятися протягів в спеку і можна сидіти на холодному, - Супрун

Морозиво. Фото: pixabay
Морозиво. Фото: pixabay

Коли на стовпчиках термометра понад 30 градусів, є підвищені ризики згоріти на сонці, перегрітися, отримати теплову травму і в цілому страждати від постійної спеки. Для того, щоб пережити її правильно, треба правильно піклуватися про шкіру і пити правильні напої.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Супрун прокоментувала популярну думку про те, що засмага шкодить шкірі, пояснивши, що вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і так організм намагається "захиститися". Крім того, ультрафіолет буквально сушить шкіру і може активувати герпес, - вірус, який розвивається в клітинах епітелію або лімфоцитах. В.о. міністра пояснила, як піклуватися про шкіру правильно.

"Сонцезахисний крем варто наносити на шкіру щоразу, як виходите на вулицю, а не тільки, коли засмагаєте. Якщо ж ви забули про захист від сонця і все-таки перестарались — ваша шкіра отримає опік. Щоби зменшити запалення та позбавитись болю, не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами, зокрема сметаною", - порадила Супрун.

При цьому потрібно пити багато води, оскільки доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть досягати 1-1,5 л на годину. Тому обов'язково потрібно мати пляшку води з собою, наполягає Супрун.

За словами в.о. міністра, пити алкоголь під час спеки не потрібно, оскільки він навпаки викликає зневоднення, через нього стає ще спекотніше, а ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного. Також краще не пити крижані напої в спеку, тому що краще охолоджувати шкіру, а не шлунок.

Також Супрун дала 3 поради, як не перегрітися на сонці:

  • Відпочивайте в тіні, носіть капелюх, легкий одяг з довгими рукавами і брюки для захисту від сонячних променів, намагайтеся не перебувати на вулиці в піковий період спеки - з 11 до 16 годин.
  • Правильно одягайте дітей. У спеку їм не потрібні шапки, кофти та шкарпетки, щоб "не продуло".
  • Не залишайте дітей або домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. Неважливо, що це в тіні або лише на пару хвилин. У спеку це дуже небезпечно для життя.

І прокоментувала 4 міфи про "холодне":

  • Важливо пам'ятати правила використання кондиціонера: міняйте фільтри, стежте за вологістю повітря, уникайте різкого перепаду температур і не сидіть безпосередньо під струменем холодного повітря.
  • Холод, який передасть 100 грамів морозива, несуттєвий. Зате воно дасть нам енергію і приємні відчуття, які перш за все пов'язані з його смаком. Також морозиво можна їсти, коли болить горло.
  • Сміливо відкривайте вікна в маршрутках, але не бійтеся протягів. Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Люди частіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. У транспорті влітку може бути дуже душно, свіже повітря там просто необхідно.
  • Якщо втомилися і присіли на холодну поверхню, щоб відпочити - не варто занадто хивалюватися, що захворієте. Існує багато хибних уявлень про сидіння на холодному і проблеми зі здоров'ям, які це може нібито викликати.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун зруйнувала популярні міфи про тополиний пух і котів.

Також Супрун розповіла про користь шовковиці, вишень і черешень.

Тим часом синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку.

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