Не вызывают аллергию: Супрун разрушила популярные мифы о тополином пухе и котах

Летучие семена тополя - пух - не вызывает аллергию, а этот недуг вызывают ряд других раздражителей.

Об этом на своей Facebook-странице заявила Глава Минздрава Уляна Супрун.

По ее словам, вырубка тополей никоим образом не повлияет на уменьшение количества людей, которые весной и летом страдают от проявлений аллергии.

А самое лучшее, что можно сделать, это уменьшить симптоматику аллергии. Также чиновница посоветовала бороться с табакокурением, загрязнением воздуха взвешенными частицами, плесенью в домах и бурьянами в насаживать побольше хвойных деревьев.

Дело в том, что созревание семен тополя совпадает по времени с цветением диких злаков, которые и вызывают аллергию.

"На самом деле, тополиный пух не вызывает аллергию. Он может попадать в глаза или нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, как то тимофеевки, которое по времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию", - пишет Уляна Супрун.

Тем не менее, и. о. министра здравоохранения отметила, что некоторые продукты жизнедеятельности тополей все же способны вызвать аллергию. Это - пыльца, которую выделяют с цветением "мужские деревья", она разносится в марте-апреле. А пух летит именно из "женских деревьев", и случается это позже.

Однако, по словам Супрун, это также не повод рубить тополя, ведь от всех аллергенов людям все равно не избавиться.

Супрун сообщила, что аллергия - это неоправданная реакция иммунной системы на определенный раздражитель. А согласно некоторым исследованиям, ранний контакт с раздражителем может защитить человека от развития аллергии в будущем.

"То есть пыльца тополей и других растений, которую мы вдыхаем в раннем детстве, защищает нас от аллергии в будущем. С котиками и генетически обусловленной астмой, к слову, та же история - пушистики уменьшают вероятность развития астмы у ребенка", - утверждает Уляна Супрун.

А развитию аллергии у ребенка способствуют такие факторы, как пассивное курение, плесень, раннее лечение антибиотиками и загрязненный воздух.

Уляна Супрун также дала несколько важных советов людям, которые почувствовали проявления аллергии:

пойти к врачу и выяснить, на что именно и когда развивается аллергия. Врач пропишет препараты, которые смогут уменьшить проявления аллергии;

когда в воздухе пыльца, на который у вас аллергия, надо плотно закрывать окна, умываться и промывать нос, чтобы уменьшить контакт;

муниципальные службы должны уничтожать бурьяны, стричь газоны и не допускать появления диких злаков и амброзии, а также мыть улицы.

К тому же деревья в городе наоборот помогают в борьбе с аллергией, потому что очищают загрязненный воздух, - говорит Супрун.

"Деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективными являются смешанные насаждения различной высоты, растущих близко к источникам загрязнения, т. е. вдоль дорог", - отмечает глава Минздрава.

Наилучшими деревьями для очистки воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб, старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не очень распространенные у нас гинкго и гледичия колючая.

"В здоровом городе не рубят тополя ради борьбы с аллергиями. В нем косят газоны, сажают деревья и кустарники на каждой улице", - добавила и. о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее Супрун рекомендовала занятия спортом даже во время простуды.

Также министр посоветовала бегать не меньше пяти раз в неделю.

Кроме того, Супрун посоветовала, как правильно носить высокие каблуки.