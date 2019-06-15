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15 червня 2019, субота, 22:08 20
Силові структури 2019-06-15T23:45:01+03:00
Українські Новини
Повітря в Києві стає все небезпечнішим через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення

Повітря в Києві стає все небезпечнішим через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення

Деміївська площа. Фото: Вікіпедія
Деміївська площа. Фото: Вікіпедія

У той час, як столиці України вирує аномальна спека, державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про високий рівень забруднення повітря в деяких районах Києва, яка протримається до 18 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення оксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з 8 червня в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Зазначається, що за прогнозом Гідрометцентру такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) збережуться в Києві до 18 червня.

Як повідомляли Українські Новини, киян попередили про наближення грози.

Поки знойний фронт не хоче йти, синоптик дала поради, як зберегти здоров'я в спеку.

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