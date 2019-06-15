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15 червня 2019, субота, 17:59 82
Економіка 2019-06-15T18:05:36+03:00
Українські Новини
Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека

Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека

Огірки. Фото: pixabay
Огірки. Фото: pixabay

Червень у 2019-му році видався надзвичайно спекотним. Температура встановила вже кілька рекордів. І в найближчі дні спаду спеки поки не прогнозують. Пояснюючи надзвичайно високі ціни на традиційно дешеві огірки, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко каже, що у всьому винна спека, повідомляє "Сьогодні".

"У квітні ціна на перші огірки була навіть дешевше, ніж рік тому. Але останнім часом прийшла спека, і огірки потрібно інтенсивно поливати, або вага їх буде менше, адже огірки здебільшого складаються з води. А з поливом, з водою та її доступністю у нас проблема, особливо на півдні України", – пояснив Дорошенко.

Експерт додав, що на цінах могла відбитися така аномальна спека, яка вже побила всі мислимі рекорди.

Як повідомляли Українські Новини, у травні ціни на продукти зросли, але в серпні повинні впасти. Також у деяких областях України очікується обвал цін на полуницю.

Тим часом, інфляція в травні перевищила прогноз НБУ.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розвінчало міфи про високу вартість здорового харчування.

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