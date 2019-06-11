В мае цены на продукты выросли, но в августе должны упасть

В мае по сравнению с апрелем 2019 года цены на продуктовую корзину выросли на 0,4%, при этом за год некоторые виды круп вдвое поднялись в цене.Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей, с первого мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов.\r\nВ то же время в прошлом году в июне общего роста стоимости социальной корзины не было, и общая потребительская инфляция по данным Госстата была равна нулю.\r\n"В 2017 году потребительская инфляция была аж 1,6%, а 2016 году, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%", - отмечает Дорошенко.\r\nВ мае подорожали такие продукты:\r\n\r\nМорковь - на 14,4%\r\nЯблоки - на 13,9%\r\nСвекла - на 9,1%\r\nКартофель - на 7,7%\r\nЯчневая крупа - на 4,2 %\r\n\r\nНекоторые продукты наоборот снизились в цене.\r\n\r\nБелокочанная капуста - на 42,3%\r\nЛук - на 33,1%\r\nЯйца куриные - на 9,2%\r\nГречневая крупа - на 0,7%\r\nРис - на 0,4%\r\n\r\nТакже снизились в цене говядина и кисломолочные сыры - на 0,1%\r\nИзменились в цене и остальные продукты: пшено выросло в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб - на 1,1%, рыба мороженная - на 1%, батон - 0,9%, куриное филе - 0,8%, свинина и манная крупа - 0,6%, сметана - 0,4%, куриная тушка, варенная колбаса и сливочное масло - на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар - на 0,2%.\r\nC мая по июнь не поменялась и цена на сало.\r\nВ Ассоциации поставщиков торговых сетей уверяют, что потребительская инфляция не существенная.\r\nА уже в августе ожидается дефляция за счет снижения цены на фрукты и овощи.\r\nКак сообщили Українські Новини, в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1%, в то время как в марте инфляция замедлилась.\r\nРанее Министерство здравоохранения развенчало мифы о высокой стоимости здорового питания.