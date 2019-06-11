В мае цены на продукты выросли, но в августе должны упасть

В мае по сравнению с апрелем 2019 года цены на продуктовую корзину выросли на 0,4%, при этом за год некоторые виды круп вдвое поднялись в цене.Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей, с первого мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов.

В то же время в прошлом году в июне общего роста стоимости социальной корзины не было, и общая потребительская инфляция по данным Госстата была равна нулю.

"В 2017 году потребительская инфляция была аж 1,6%, а 2016 году, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%", - отмечает Дорошенко.

В мае подорожали такие продукты:

Морковь - на 14,4% Яблоки - на 13,9% Свекла - на 9,1% Картофель - на 7,7% Ячневая крупа - на 4,2 %

Некоторые продукты наоборот снизились в цене.

Белокочанная капуста - на 42,3% Лук - на 33,1% Яйца куриные - на 9,2% Гречневая крупа - на 0,7% Рис - на 0,4%

Также снизились в цене говядина и кисломолочные сыры - на 0,1%

Изменились в цене и остальные продукты: пшено выросло в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб - на 1,1%, рыба мороженная - на 1%, батон - 0,9%, куриное филе - 0,8%, свинина и манная крупа - 0,6%, сметана - 0,4%, куриная тушка, варенная колбаса и сливочное масло - на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар - на 0,2%.

C мая по июнь не поменялась и цена на сало.

В Ассоциации поставщиков торговых сетей уверяют, что потребительская инфляция не существенная.

А уже в августе ожидается дефляция за счет снижения цены на фрукты и овощи.

Как сообщили Українські Новини, в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

Ранее Министерство здравоохранения развенчало мифы о высокой стоимости здорового питания.