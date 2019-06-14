У кандидата в Раду від "Голосу" Ризаненка знайшли бізнес у Криму, той відхрестився від звинувачень

Журналіст "Радіо Свободи" Максим Савчук заявив, що кандидат у Верховну Раду по мажоритарному округу від партії "Голос" Павло Ризаненко виступив одним із засновників розташованої в анексованому Криму російської компанії вже після окупації півострова.

Про це Савчук повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, прикріпивши відповідний документ.

"Після окупації Росією Криму цей політик (Різаненко, - ред.) фактично визнав юрисдикцію агресора на території півострова. Про це свідчать дані російського реєстру юридичних осіб. Згідно з ним, Ризаненко Павло Олександрович виступив співзасновником російського ТОВ "Трубосталь" (ІПН 9103074297, Ялта) після окупації Криму", - написав журналіст.

Журналіст послався на виписку, за якою Ризаненко на третій рік окупації володів часткою в 25% цієї компанії.

У своєму дописі Савчук тегнув лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з проханням звернути увагу.

У свою чергу, Ризаненко спростував цю інформацію. Кандидат в депутати заявив, що насправді його партнери перереєстрували компанію за законами Росії, а акціонером "Трубосталі" він став в 2008 році.

"Решта акціонерів товариства, власники 75%, самостійно, не повідомивши Павла Різаненко і маючи кворум для прийняття рішення, 17.06.2015 року провели "реорганізацію "юридичної особи відповідно до російського законодавства. Всіх діючих акціонерів українського ЗАТ "Трубосталь" автоматично внесли як акціонерів російської компанії і відомості про них - в російський реєстр юридичних осіб", - заявив Ризаненко.

При цьому він вказав, що після численних складних комунікацій з акціонерами українського ПрАТ "Трубосталь" його виключили з числа акціонерів російської компанії ТОВ "Трубосталь", в чому можна переконатися на російських публічних реєстрах.

Кандидат в депутати зазначив, що останнього разу відвідував Крим до анексії - в березні 2014 року, а з квітня 2014 є нев'їзним на окупований півострів, а також включеним до списку санкцій Росії проти України.

Савчук в коментарях до свого посту висловив недовіру до виправдань Ризаненка, оскільки в документах, які опублікував сам же кандидат, вказано, що у нього є російський ІПН.

"І тут ось яка виникає ситуація: щоб отримати цей російський ІПН, пише податкова служба РФ, треба зробити ряд процедур. І головна - це особисто написати заяву до податкового органу... Цю процедуру знову зробили нечесні бізнес-партнери? Спростувати те, що Павло Ризаненко став співвласником компанії проти власної волі, поки можливості немає. У силу того, що я не маю доступу до внутрішньої документації. З іншого боку, нардеп на підтвердження своєї позиції - жертви нечесних бізнесменів - не надав (можливо, поки що) ні судових позовів на цих людей, ні звернень в правоохоронні органи", - написав Савчук.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду. Також у Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії.

Тим часом НАБУ відкрило справу на депутата Ради Корнацького через землю в Криму, а глава СЗР з медаллю від ФСБ Росії задекларував будинок у Криму і 4 машини.

Раніше НАБУ розслідувало можливу причетність депутата Ризаненка до управління офшором.