У Вакарчука назвали фамилии трех спонсоров его партии

После того, как партия "Голос" озвучила свою первую двадцатку на выборах в Раду, "Голос" так же опубликовал фамилии 3 профинансировавших партию "доноров".\r\nОб этом говорится в сообщении на официальном сайте партии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, партию "Голос" поддержал инвестиционный банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании "Киевстар" Петр Чернышов.\r\nОтмечено, что первый взнос партия "Голос" получила от ее лидера, певца Святослава Вакарчука.\r\nВ сообщении также сказано, что "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что "доноры" не будут влиять на независимость партии.\r\nТакже партия не намерена принимать деньги от компаний, задействованных в коррупционных схемах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.\r\nПо данным на май, рейтинг партии Вакарчука не дотягивал до 1%. По состоянию на 12 июня, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.