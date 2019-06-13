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13 июня 2019, четверг, 20:17 78
Выборы 2019-06-13T20:21:23+03:00
Українські Новини
У Вакарчука назвали фамилии трех спонсоров его партии

У Вакарчука назвали фамилии трех спонсоров его партии

Святослав Вакарчук. Фото: sviatoslav.vakarchuk/Faceebook
Святослав Вакарчук. Фото: sviatoslav.vakarchuk/Faceebook

После того, как партия "Голос" озвучила свою первую двадцатку на выборах в Раду, "Голос" так же опубликовал фамилии 3 профинансировавших партию "доноров".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, партию "Голос" поддержал инвестиционный банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, а также экс-президент оператора мобильной связи компании "Киевстар" Петр Чернышов.

Отмечено, что первый взнос партия "Голос" получила от ее лидера, певца Святослава Вакарчука.

В сообщении также сказано, что "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что "доноры" не будут влиять на независимость партии.

Также партия не намерена принимать деньги от компаний, задействованных в коррупционных схемах.

Как сообщали Українськi Новини, Вакарчук признался, кто финансирует его партию.

По данным на май, рейтинг партии Вакарчука не дотягивал до 1%. По состоянию на 12 июня, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.

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