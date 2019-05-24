НАБУ открыло дело на депутата Рады Корнацкого из-за земли в Крыму

Верховная Рада и партии

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким (внефракционный) 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Дело открыто по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Речь идет о возможном недекларировании Корнацким за 2015 год 20 земельных участков на территории крымского полуострова.

Как сообщали Українськi Новини, Корнацкий вышел из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Нардеп Корнацкий как кандидат в президенты задекларировал 48 земучастков, 14 домов, отель и наличку.

Корнацкий изобрел скоростную автомобильную дорогу и средство экологической безопасности для нее.