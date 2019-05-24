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24 мая 2019, пятница, 11:06 1780
Верховная Рада и партии 2019-05-24T23:30:09+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на депутата Рады Корнацкого из-за земли в Крыму

НАБУ открыло дело на депутата Рады Корнацкого из-за земли в Крыму

Корнацкий Фото: inshe.tv
Корнацкий Фото: inshe.tv

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким (внефракционный) 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Дело открыто по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Речь идет о возможном недекларировании Корнацким за 2015 год 20 земельных участков на территории крымского полуострова.

Как сообщали Українськi Новини, Корнацкий вышел из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Нардеп Корнацкий как кандидат в президенты задекларировал 48 земучастков, 14 домов, отель и наличку.

Корнацкий изобрел скоростную автомобильную дорогу и средство экологической безопасности для нее.

 

 

 

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