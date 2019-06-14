Відео дня: Членкиня команди Порошенка Федина заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб"

Співачка, телеведуча і громадська активістка Софія Федина, що йде під номером п'ять у списку партії "Європейська солідарність", головою якої є екс-президент Петро Порошенко, заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб".

Про це Федина сказала в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Я хотіла б зачепити дуже важливий момент. Багато хто говорить, що нам потрібні соціальні закони, соціалка, тому що НАТО, ЄС, томос, армію на хліб не намажеш. А я скажу важливіше - намажеш!", - заявила Федина.

Соціальні мережі вже висміяли висловлювання членкині команди Порошенка в коментарях і ділячись відео. Багато українців відзначали абсурдність сказаного та емоційність, з якою твердження було вимовлено.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".

Також кандидатка у депутати від "Європейської солідарності" Порошенка обматюкала поліцейську.

Тим часом, згідно з опитуванням, підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради.