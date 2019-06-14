Співачка, телеведуча і громадська активістка Софія Федина, що йде під номером п'ять у списку партії "Європейська солідарність", головою якої є екс-президент Петро Порошенко, заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб".\r\nПро це Федина сказала в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.\r\n\r\n"Я хотіла б зачепити дуже важливий момент. Багато хто говорить, що нам потрібні соціальні закони, соціалка, тому що НАТО, ЄС, томос, армію на хліб не намажеш. А я скажу важливіше - намажеш!", - заявила Федина.\r\nСоціальні мережі вже висміяли висловлювання членкині команди Порошенка в коментарях і ділячись відео. Багато українців відзначали абсурдність сказаного та емоційність, з якою твердження було вимовлено.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".\r\nТакож кандидатка у депутати від "Європейської солідарності" Порошенка обматюкала поліцейську.\r\nТим часом, згідно з опитуванням, підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради.