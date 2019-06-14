Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" обматерила полицейскую

Глава Васильковского районного совета Киевской области и кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Наталья Баласинович обматерила полицейскую.\r\nВидео активно обсуждается в социальных сетях.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vXIX-OfCIaY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nРанее в 2018 году Баласинович прославилась тем, что побила консьержку в Василькове. Сама Баласинович инцидент отрицала.\r\nКонфликт возник потому, что у консьержки был приказ не впускать Баласинович в дом. 33-летняя председатель райсовета города Васильков шла к свекрови, которая не хотела такого гостя и распорядилась не пускать невестку на порог, говорилось в сюжете ТСН.\r\n"Я говорю: вас сказали не пускать. Она начала меня отталкивать. Стою, спиной закрываю – она меня за волосы схватила", - вспоминает пострадавшая. Слова консьержки подтверждает подруга, которая услышала крики и прибежала на помощь. "Материлась, угрожала: я тебя кончу. Потом и меня толкнула", - рассказала она.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности". Позже список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами\r\nРанее "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовался в "Европейскую солидарность".