Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" обматерила полицейскую

Глава Васильковского районного совета Киевской области и кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Наталья Баласинович обматерила полицейскую.

Видео активно обсуждается в социальных сетях.

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Ранее в 2018 году Баласинович прославилась тем, что побила консьержку в Василькове. Сама Баласинович инцидент отрицала.

Конфликт возник потому, что у консьержки был приказ не впускать Баласинович в дом. 33-летняя председатель райсовета города Васильков шла к свекрови, которая не хотела такого гостя и распорядилась не пускать невестку на порог, говорилось в сюжете ТСН.

"Я говорю: вас сказали не пускать. Она начала меня отталкивать. Стою, спиной закрываю – она меня за волосы схватила", - вспоминает пострадавшая. Слова консьержки подтверждает подруга, которая услышала крики и прибежала на помощь. "Материлась, угрожала: я тебя кончу. Потом и меня толкнула", - рассказала она.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности". Позже список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами

Ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовался в "Европейскую солидарность".