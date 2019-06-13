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13 июня 2019, четверг, 19:20 109
Выборы 2019-06-13T19:20:19+03:00
Українські Новини
Розенко, Кубив и Черновол: список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами

Розенко, Кубив и Черновол: список от партии Порошенко пополнился еще 13 кандидатами

Партия "Европейская солидарность" включила в список кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива (№12), министра по делам ветеранов Ирину Фриз (№13), заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Раде, председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар (№16), депутата Рады от фракции "Народный фронт" Татьяну Черновол (№27) и вице-премьер-министра Павла Розенко (№39).

Соответствующий список огласила певица, общественный деятель и член политсовета партии София Федина на брифинге в четверг, передают Українські Новини.

Среди кандидатов указаны также председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Артур Герасимов (№11), депутат Рады от фракции БПП, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (№14), депутат Рады от фракции БПП Ирина Луценко (№15), депутат Рады от фракции БПП, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (№17), председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (№25), экс-советник бывшего Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков (№32), заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко (№24) и руководитель пресс-службы партии Людмила Обертинская (№50).

Всего партия представила список из 50 кандидатов в депутаты на парламентские выборы.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Ранее партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".

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